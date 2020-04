In Paris sollen Millionen Masken kostenlos verteilt werden

Nachrichtenarchiv - 19.04.2020 12:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: In den Apotheken der französischen Hauptstadt sollen etwa zwei Millionen wiederverwertbare Masken kostenlos an die Bevölkerung verteilt werden. Das hat Bürgermeisterin Hidalgo in einem Zeitungsinterview angekündigt. Die Kosten dafür beziffert sie auf drei Millionen Euro. Bis Mitte Mai sollen alle Pariser zum Schutz gegen das Corona-Virus mit einer eigenen Maske ausgestattet sein. Hidaolgo sprach sich für eine Maskenpflicht in der Métro, in Bussen und Vorortzügen aus. Seit Mitte März gelten in Frankreich strikte Ausgangsbeschränkungen. Sie sollen frühestens Mitte Mai schrittweise gelockert werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.04.2020 12:30 Uhr