In Paris gilt die höchste Corona-Warnstufe

Nachrichtenarchiv - 05.10.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Frankreichs Regierung hat am Abend die höchste Corona-Warnstufe für Paris ausgerufen. Als Folge müssen Bars und Cafes für zwei Wochen geschlossen bleiben. An den Universitäten darf nur noch die Hälfte der Teilnehmer Seminare und Vorlesungen besuchen. Das Büro von Ministerpäsident Castex rief überdies alle Beschäftigten dazu auf, soviel wie möglich im Homeoffice zu arbeiten. Außerdem rät die Regierung von Familienfeiern ab. Grund für die höchste Alarmstufe ist, dass es seit Freitag nicht gelungen ist, die Zahl der Ansteckungen in Paris deutlich reduzieren, sodass eine Trendwende erkennbar wäre. In Frankreichs Hauptstadt werden täglich mehr als 250 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner gezählt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.10.2020 03:00 Uhr