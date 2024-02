In Paris findet Ukraine-Konferenz statt

Paris: In Frankreich gibt es heute eine internationale Unterstützer-Konferenz für die Ukraine. Dazu werden im Pariser Elysee-Palast 20 Staats- und Regierungschefs erwartet - darunter Bundeskanzler Scholz. Es geht vor allem um Militärhilfe und ein Signal der Einheit und Entschlossenheit an Russland. Laut dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj sind seit Beginn des Angriffskrieges 31.000 ukrainische Soldaten getötet worden. Gestern Abend war Außenministerin Baerbock von einem Besuch in der Ukraine nach Berlin zurückgekehrt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.02.2024 04:00 Uhr