In Paris beruhigt sich Lage nach Ausschreitungen

24.12.2022 18:45 Uhr

Paris: Nach den Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten hat sich die Lage in der französischen Hauptstadt am frühen Abend wieder beruhigt. Laut Radio France gab es mehrere Festnahmen, als es nach dem tödlichen Angriff auf ein kurdisches Kulturzentrum auch heute wieder zu Ausschreitungen kam. Zwar demonstrierten tausende Menschen friedlich gegen die Gewalttat, bei der gestern drei kurdische Aktivisten getötet und drei weitere verletzt wurden. Doch andere Kundgebungsteilnehmer warfen Autos um und griffen Polizisten an. Die setzten Tränengas ein. Der mutmaßliche Attentäter ist mittlerweile in Untersuchungshaft. Er könnte wegen Mordes und Mordversuchs aus rassistischen Motiven angeklagt werden. Laut Behörden war der 69-Jähriger erst jüngst aus Untersuchungshaft entlassen worden, nachdem er vor einem Jahr einen Säbelangriff auf ein Migrantenlager in Paris verübt hatte.

