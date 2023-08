In Pakistan pausiert eine Rettungsaktion für Menschen in Seilbahngondel

Islamabad: Im Norden von Pakistan haben Spezialkräfte mit Einbruch der Dunkelheit ihre Rettungsaktion an einer Gondel unterbrochen. Zuvor konnten sie zwei Kinder mit einem Hubschrauber in Sicherheit bringen. Damit befinden sich nun noch vier Kinder und zwei Erwachsene in der Kabine, die nur noch an einem Stahlseil hing, nachdem zwei Drähte gerissen waren. Bewohner der Region setzen die Rettungsaktion nach Rücksprache mit dem Militär selbst fort.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.08.2023 18:45 Uhr