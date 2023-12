In Oslo und Stockholm sind die diesjährigen Nobelpreise verliehen worden

Stockholm: Der in Garching lehrende Quantenphysiker Ferenc Krausz ist in der schwedischen Hauptstadt mit dem Nobelpreis geehrt worden. Der gebürtige Ungar erhielt die Auszeichnung für Physik zusammen mit zwei weiteren Forschern für Arbeiten zur Erzeugung extrem kurzer Lichtpulse, mit denen sich selbst die rasend schnelle Bewegung von Elektronen messen lässt. In Stockholm wurden heute auch die Nobelpreise für Medizin, Chemie und Wirtschaft verliehen. Der Literaturnobelpreis ging an den norwegischen Dramatiker, Autor und Lyriker Jon Fosse. In Oslo wurde die 51-jährige iranische Menschenrechtlerin Narges Mohammadi mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Sie musste sich bei der Verleihung von ihren Kindern vertreten lassen, weil sie in ihrer Heimat im Gefängnis sitzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2023 19:00 Uhr