In Österreich zeichnet sich Dreier-Koalition ab

Wien: In Österreich zeichnet sich nun doch eine Koalition aus ÖVP, SPÖ und Neos ab. Bundespräsident van der Bellen sagte nach einem Treffen mit den Chefs der drei Parteien in der Wiener Hofburg, er habe das Gefühl, dass es Fortschritte auf dem Weg zu einem Dreierbündnis gibt. Zuvor waren Verhandlungen zwischen der FPÖ, die am meisten Stimmen bei der Wahl bekommen hat, und der ÖVP gescheitert. Beide Seiten hatten sich gegenseitig mangelnde Kompromissbereitschaft bei der Ressortvergabe vorgeworfen. - Ein erster Anlauf zur Bildung einer sogenannten "Zuckerl-Koalition" aus ÖVP SPÖ und Neos war im Januar ergebnislos beendet worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.02.2025 23:00 Uhr