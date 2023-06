In Österreich wird brennender Zug in Tunnel evakuiert

Meldungsarchiv - 08.06.2023 02:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Innsbruck: In Österreich ist ein Nachtzug in einem Tunnel evakuiert worden. Nach Angaben des Landes Tirol wurden nach jüngsten Angaben gut 150 Fahrgäste in Sicherheit gebracht - darunter mindestens 33 Leichtverletzte. Der Zug war von Wien nach Hamburg und Amsterdam unterwegs, als er in der Nähe von Innsbruck im 15 Kilometer langen Terfener Tunnel stehen blieb. Es war ein Brand ausgebrochen - offenbar weil eine Oberleitung riss und auf einen Waggon stürzte, der mit Autos beladen war. Das Feuer konnte gelöscht werden. Es waren und sind rund 700 Einsatzkräfte vor Ort.

