In Österreich treten Kanzler und Finanzminister zurück

Wien: Österreichs Bundeskanzler Schallenberg stellt sein Amt zur Verfügung. Das wurde am frühen Abend bekannt. Zur Begründung heißt es, er wolle nach dem Rückzug von Parteichef Kurz aus der Politik nicht den Vorsitz der ÖVP übernehmen. Er sei aber der Ansicht, dass beide Ämter rasch wieder in einer Hand vereint sein sollten. Schallenberg hatte erst Mitte Oktober die Nachfolge des zurückgetretenen Bundeskanzlers Kurz angetreten, der aber ÖVP-Chef geblieben war. Kurz selbst hat heute seinen vollständigen Rückzug aus der Politik erklärt. Am Abend wurde zudem bekannt, dass auch Finanzminister Blümel die Politik verlassen will. Eine entsprechende Erklärung veröffentlichte der ÖVP-Politiker auf Facebook.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.12.2021 21:00 Uhr