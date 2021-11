Nachrichtenarchiv - 14.11.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: In Österreich gilt von morgen an ein Lockdown für Ungeimpfte. Das gab Bundeskanzler Schallenberg nach Beratungen mit den Länderchefs bekannt. Bei einer Pressekonferenz sagte er, die Zahl der Corona-Neuinfektionen lasse kein anderes Vorgehen zu. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Österreich liegt derzeit bei über 800. Schallenberg sagte, dass dieser Lockdown für zunächst zehn Tage in Kraft treten und sehr streng kontrolliert werden soll. Geplant ist, dass Ungeimpfte ihr Zuhause nur noch aus dringenden Gründen verlassen dürfen, etwa zum Einkaufen. Der Beschluss soll die Impfbereitschaft erhöhen sowie die sozialen Kontakte verringern und damit die vierte Corona-Welle eindämmen. Ausgenommen von dem Lockdown für Ungeimpfte sind Kinder unter zwölf. Schallenberg rief auch dazu auf, sich um Auffrischungsimpfungen zu kümmern. Das Beispiel Israel habe gezeigt, dass nur so die vierte Welle der Corona-Neuinfektionen gebrochen werden kann.

Quelle: BR24 Nachrichten, 14.11.2021 13:00 Uhr