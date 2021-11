In Österreich gilt nun 2G-Regel

Nachrichtenarchiv - 08.11.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Angesichts der hohen Infektionsraten erhöht Österreich den Druck auf Ungeimpfte. Ab heute gilt dort in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens die 2G-Regel. Das heißt: Zutritt nur für Geimpfte und Genesene etwa in Restaurants oder beim Friseur. In Österreich sind bisher etwa 65 Prozent der Bevölkerung geimpft. Die Schweiz will ihre Impfquote von derzeit 64 Prozent erhöhen und startet heute eine „Nationale Impfwoche“. Ziel ist auch über Aufklärung die Impfbereitschaft anzukurbeln.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2021 07:00 Uhr