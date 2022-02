In Österreich gilt jetzt eine allgemeine Corona-Impfpflicht

Wanderin kommt am Herzogstand ums Leben

Kochel am See: Eine Wanderin ist am Herzogstand nahe des Walchensees ums Leben gekommen. Die als vermisst gemeldete 23 Jahre alte Münchnerin wurde gestern tot aufgefunden. Die junge Frau war am Donnerstagvormittag zu der Wanderung aufgebrochen, am Abend wurde sie als vermisst gemeldet. Eine umfangreiche Suchaktion mittels Handy-Ortung und Hubschrauber blieb zunächst erfolglos. Die genauen Umstände des Unglücks sind nicht klar.

Quelle: BR24 Nachrichten, 05.02.2022 10:15 Uhr