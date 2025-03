In Österreich geht die Dreier-Koalition an den Start

Wien: Fünf Monate nach der Wahl in Österreich soll ÖVP-Chef Stocker am Vormittag zum neuen Bundeskanzler vereidigt werden. Der 64-jährige Chef der Konservativen führt die erste Drei-Parteien-Koalition des Alpenlandes. Das Bündnis wurde nach langen und zähen Verhandlungen geschmiedet. Es setzt sich aus der ÖVP, der sozialdemokratischen SPÖ und den liberalen Neos zusammen. Alle drei Parteien haben dem Koalitionsvertrag zugestimmt, zuletzt gestern die Neos in einer Mitgliederabstimmung. Aus der Wahl Ende September war die rechtspopulistische FPÖ als stärkste Kraft hervorgegangen. Ihre Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP scheiterten jedoch.

