In Österreich endet Lockdown für Geimpfte und Genesene

Wien: Österreich beendet nach drei Wochen den Lockdown für Geimpfte und Genesene. Die Lockerungen fallen in den Bundesländern allerdings unterschiedlich aus. In Tirol, Vorarlberg und im Burgenland beispielsweise sind Restaurantbesuche und Übernachtungen in Hotels wieder möglich. In den anderen Bundesländern bleiben die Beschränkungen noch bis mindestens Freitag in Kraft.

Quelle: BR24 Nachrichten, 12.12.2021 01:00 Uhr