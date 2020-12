In Oberfranken sollen Impfungen heute großflächig anlaufen

Nachrichtenarchiv - 28.12.2020 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bayreuth: In Oberfranken werden voraussichtlich heute Nachmittag die Impfungen gegen das Coronavirus großflächig anlaufen. Das hat eine Sprecherin der Bezirksregierung dem BR mitgeteilt. Eigentlich sollte dort - wie im Rest Bayerns - gestern mit dem Impfen begonnen werden. Doch es hatte bei rund 1.000 Spritzen Probleme mit der Kühlung des Impfstoffs gegeben, so dass der Impfstart in vielen oberfränkischen Landkreise verschoben wurde. Der Hersteller des Impfstoffs, Biontech, gab die Dosen nach einer Überprüfung in der Nacht frei. Ob die einzelnenen Gesundheitsämter heute tatsächlich mit dem Impfen beginnen, wird sich laut der Regierung von Oberfranken im Laufe des Tages zeigen. Unter anderem in Kulmbach werde noch über den genauen Zeitplan beraten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.12.2020 10:45 Uhr