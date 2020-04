In Oberfranken sind drei Hektar Wald abgebrannt

Nachrichtenarchiv - 25.04.2020 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Lichtenfels: In Oberfranken sind rund drei Hektar Wald abgebrannt. Betroffen ist ein Gebiet westlich der A73 bei Buch am Forst im Landkreis Lichtenfels. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden, weil die Stelle schwer zu erreichen war und immer wieder kleine Glutnester aufloderten. Die Ursache des Feuers ist noch unklar, die Polizei ermittelt. In ganz Bayern herrscht wegen der Trockenheit hohe Waldbrandgefahr. In mehreren Regierungsbezirken wurden deshalb Luftbeobachtungen angeordnet.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.04.2020 14:45 Uhr