In Oberfranken ließen sich bei Probealarm Sirenen nicht abstellen

Sirenen und Handys schlagen Alarm: In ganz Bayern fand um 11 Uhr ein Probealarm statt. Mit dem landesweiten Warntag soll geprüft werden, ob im Ernstfall eine Warnung alle Menschen erreicht - auch wenn man keine Warn-App installiert hat. In kleineren Städten und Dörfern wurden auch Sirenen getestet. Dabei gab es in Oberfranken eine Panne. Dort ließen sich Dutzende Sirenen nicht mehr abstellen. Betroffen seien die Landkreise Coburg, Kronach und Lichtenfels, so ein Sprecher der Intgrierten Leitstelle in Ebersdorf. Hintergrund der Panne sei offenbar ein Softwarefehler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.03.2025 15:00 Uhr