In Oberfranken ist neuer Impfstoff eingetroffen

Bayreuth: Nach dem Pannen-Impfstoff sind in Oberfranken die ersten Chargen eines neuen Impfstoffes eingetroffen. Laut BR-Informationen konnten in Bayreuth, Kulmbach und Forchheim die Impfungen noch am Nachmittag beginnen. Zuvor hatten sich mehrere Landräte geweigert, den Pannen-Impfstoff an die Impfzentren weiter zu geben. Sie wollten jeden Zweifel ausschließen, auch wenn offizielle Stellen die Chargen von gestern für unbedenklich erklärt hatten. Es hatte zuvor Probleme in der Kühlkette gegeben. Davon waren Impfzentren in acht Landkreisen betroffen. Das Gesundheitsministerium schickte daraufhin neue Lieferungen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.12.2020 18:45 Uhr