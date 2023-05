In Oberbayern wird erneut ein Braunbär nachgewiesen

Meldungsarchiv - 10.05.2023 09:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berchtesgaden: In Oberbayern ist erneut ein Braunbär nachgewiesen worden. Wie das Landesamt für Umwelt gestern Abend mitteilte, wurde das Tier im westlichen Landkreis Berchtesgadener Land von einer Wildkamera aufgenommen. Im benachbarten Landkreis Traunstein war am Sonntag ein Braunbär von einer Wildtierkamera fotografiert worden. Ob es sich bei dem Tier um ein und dasselbe handelt, ist derzeit nicht klar. Der Traunsteiner Landrat Walch sprach von einer Gefahr für die Sicherheit in der Region. Seine Behörde, so Walch, werde umgehend die rechtliche Situation prüfen, ob und ab wann eine Entnahme geboten sei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.05.2023 09:00 Uhr