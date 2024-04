In Oberbayern werden Wolfsrisse bestätigt

Traunstein: Im Landkreis Traunstein hat es Wolfsrisse gegeben. Wie das Bayerische Landesamt für Umwelt mitteilte, wurde Mitte März in Übersee ein Alpaka und Anfang April in Grassau ein Reh von einem Wolf getötet. Ob es sich um das gleiche Tier handelt, ist unklar. Die beiden betroffenen Gemeinden reagieren gelassen. Der Bürgermeister von Grassau etwa, Stefan Kattari, betonte, der Wolf sei zwar Gesprächsthema, es gebe aber keine Unruhe in der Gemeinde.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.04.2024 11:45 Uhr