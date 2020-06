In Oberbayern vermisstes Paar wurde getötet

Nachrichtenarchiv - 12.06.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kipfenberg: Im Fall des seit 18 Jahren vermissten Paars in Oberbayern geht die Polizei von Mord aus. Die Frau und der Mann sind durch massive Gewalt zu Tode gekommen. Das ergab eine Untersuchung der Überreste durch die Rechtsmedizin. Ein Spaziergänger hatte die Knochen in einem Wald bei Kipfenberg im Landkreis Eichstätt gefunden. Die Polizei gab den Fund Anfang der Woche bekannt. Die Frau war 21 Jahre alt, als sie verschwand, der Mann 23. Der Fall hatte in der Region Ingolstadt für viel Aufsehen gesorgt. Bislang gibt es keinen Tatverdächtigen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2020 16:00 Uhr