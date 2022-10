In Oberammergau sind die Passionsspiele zu Ende gegangen

Roth würdigt am "Tag der Deutschen Einheit" Zivilcourage

Erfurt: Am "Tag der Deutschen Einheit" hat Kulturstaatsministerin Roth die Zivilcourage bei den Montagsdemonstrationen von 1989 gewürdigt. Die Grünen-Politikerin sagte, diese Demos seien ein entscheidender Beitrag zur friedlichen Revolution gewesen. Die Bürger der ehemaligen DDR seien ein hohes persönliches Risiko eingegangen. Nach den Worten der Kulturstaatsministerin ist es deshalb zynisch und geschichtsvergessen, wenn heute Protestierende versuchten, sich in eine vermeintliche Traditionslinie mit dieser Protestaktion zu stellen. - In Erfurt findet am Mittag der offizielle Festakt zum Tag der Deutschen Einheit statt. Zuvor gibt es einen ökumenischen Gottesdienst.

