In Nürnberg wird der Deutsche Evangelische Kirchentag eröffnet

Paris: Bei den French Open trifft Alexander Zverev am Freitag im Halbfinale auf Casper Ruud. Der Norweger und Vorjahresfinalist hat am späten Abend sein Viertelfinalspiel gegen Holger Rune aus Dänemark in vier Sätzen gewonnen. Vorher setzte sich Zverev ebenfalls in vier Sätzen gegen den argentinischen Außenseiter Tomás Martin Etcheverry durch. Für Zverev war es in Paris der dritte Halbfinaleinzug in Serie. Und Fußball-Superstar Lionel Messi wechselt zur kommenden Saison in die USA zu Inter Miami. Das hat der 35-jährige Weltmeister aus Argentinien nun bestätigt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.06.2023 01:00 Uhr