In Nürnberg startet die Spielwarenmesse

Nürnberg: Die weltgrößte Fachmesse der Spielwarenbranche beginnt in diesen Minuten. Fast 2.400 Aussteller aus über 70 Ländern präsentieren in Nürnberg bis Samstag ihre Produkte. Wie Spielwarenmesse-Vorstandsmitglied Hess dem BR sagte, bringt das Fachtreffen alle Akteure der Spielewelt zusammen - beispielweise Erfinder und Verlage sowie den physischen und Online-Handel. Zum zweiten Mal in Folge rückt die Messe nach eigenen Angaben spielende Erwachsene in den Fokus. Sie gelten in der Branche als kaufstarke Zielgruppe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.01.2025 09:00 Uhr