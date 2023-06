In Nürnberg startet Deutscher Evangelischer Kirchentag

Kurzmeldung ein/ausklappen Vor Asylgipfel werden Rufe nach Verfahren an EU-Außengrenzen lauter

Berlin: Am Tag vor den Beratungen der EU-Innenminister über eine Reform des Asylsystems hat sich der deutsche Landkreistag für Asylzentren an den EU-Außengrenzen ausgesprochen. Präsident Sager sagte den Funke- Medien, Verfahren für Menschen mit wenig Aussicht auf Asyl müssten dort abgewickelt werden. Diejenigen, die anerkannt würden oder bei denen die Prüfung komplizierter sei, sollten laut Sager nach einem fairen Schlüssel auf die EU verteilt werden. Der Vorsitzende der EVP, Weber, forderte, die EU-Mitglieder müssten sich auf einen gemeinsamen Standpunkt zum Asylrecht einigen. Andernfalls wäre dies eine Pflichtverletzung gegenüber den Bürgern, so Weber in der "Rheinischen Post". Österreich verweist in der Debatte auf seine bereits "außerordentliche Belastung". Innenminister Karner sagte der "Welt", man sei nur eingeschränkt zu Solidarität bereit und erwarte diese jetzt vielmehr von anderen.

