In Nürnberg demonstrieren 3.000 Menschen für mehr Geld im öffentlichen Dienst

Nürnberg: Etwa 3.000 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes haben für höhere Löhne demonstriert. Die Zahl nannten der Bayerische Beamtenbund und die Deutsche Polizeigewerkschaft, die zu der Protestveranstaltung in Nürnberg aufgerufen hatten. Der Vorsitzende des Beamtenbunds, Nachtigall, appellierte an die Staatsregierung, ihrer Vorreiterrolle im Beamtenrecht auch im Tarifbereich gerecht zu werden und im Kreis der Bundesländer auf einen angemessenen Abschluss hinzuwirken. Als starkes Land dürfe sich Bayern nicht von den finanzschwächeren den Ton vorgeben lassen, so Nachtigall. Die Arbeitnehmer fordern 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro im Monat. Die dritte Verhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst der Länder beginnt kommende Woche in Potsdam; für Montag haben die Gewerkschaften eine weitere Demonstration in München angekündigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2023 14:00 Uhr