In Nürnberg beginnt der Prozess gegen einen U-Bahnschubser

Nürnberg: Beim Landgericht beginnt am Vormittag der Prozess gegen einen 33-Jährigen, der einen Mann absichtlich vor eine einfahrende U-Bahn geschubst haben soll. Bei dem Vorfall am Heiligen Abend des vergangenen Jahres am Nürnberger Hauptbahnhof war der Mann von dem einfahrenden Zug der fahrerlosen Linie U2 erfasst worden und überlebte knapp. Der Mann erlitt unter anderem mehrere Knochenbrüche. Der Tat soll ein Streit vorausgegangen sein. Die Staatsanwaltschaft hatte Anklage wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung erhoben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2020 09:00 Uhr