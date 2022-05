In NRW zeichnet sich etwas höhere Wahlbeteiligung ab

Nachrichtenarchiv - 15.05.2022 13:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Düsseldorf: Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen zeichnet sich eine etwas höhere Wahlbeteiligung ab als vor fünf Jahren. Bis zum Mittag haben knapp 36 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Das sind zwei Prozentpunkte mehr als im Vergleichszeitraum vor fünf Jahren. Laut Wahlleitung sind die Briefwähler schon eingerechnet - deren Anteil ist diesmal höher als bei der letzten Wahl. Insgesamt sind in NRW 13 Millionen Menschen aufgerufen, über ein neues Parlament zu entscheiden. Umfragen deuten ein knappes Rennen an zwischen der CDU von Ministerpräsident Wüst und der SPD von Herausforderer Kutschaty.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.05.2022 13:30 Uhr