In NRW gibt es großangelegte Razzia in Türsteher-Szene

Düsseldorf: In Nordrhein-Westfalen hat es am Abend mitten im Partyleben eine Razzia gegeben. Dazu schwärmten in Großstädten wie Köln, Essen, Düsseldorf und Dortmund insgesamt 650 Polizisten aus. Bei der Razzia war auch Innenminister Reul vor Ort. Laut seinem Ministerium haben die Ermittler die Türsteher-Szene im Visier. Sie suchen nach Verbindungen zu kriminellen Familienclans. Die Ermittler vermuten, dass ein Geflecht aus Subunternehmen, Briefkastenfirmen und wechselnden Gesellschaftern in der Türsteher-Szene kriminellen Clans dazu dienen, Vorschriften zu umgehen und Steuern zu hinterziehen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.05.2024 02:00 Uhr