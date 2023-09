In Not geratener Höhlenforscher wird weiter nach oben gebracht

Istanbul: Beim Rettungseinsatz für einen in Not geratenen US-Höhlenforscher in der Türkei können die Helfer einen Erfolg vermelden. Es ist ihnen gelungen, den 40-Jährigen auf einer Trage weiter nach oben zu befördern. Der in gut 1.000 Metern Tiefe schwer erkrankte Mark Dickey sei inzwischen 300 Meter näher an die Oberfläche gebracht worden, teilte die türkische Höhlenforschungsgesellschaft mit. Dickey war mit einem Forscherteam in die Morca-Höhle in der Nähe der türkischen Mittelmeerküste geklettert, als er innere Blutungen erlitt. In der Folge wurde er zunächst mit Medikamenten und Blutinfusionen versorgt. Rund 150 Kräfte aus dem In- und Ausland sind im Einsatz, um Dickey sicher aus der Höhle zu bringen.

