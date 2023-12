In Norwegen und Schweden werden die Nobelpreise verliehen

Oslo: In Norwegen und Schweden werden heute die diesjährigen Nobelpreise verliehen. Der Friedensnobelpreis geht an die iranische Aktivistin Narges Mohammadi. Die 51-Jährige wird für ihren Kampf für mehr Frauenrechte und Meinungsfreiheit in ihrem Land geehrt. Weil sie dort im Gefängnis sitzt, werden ihr Mann und ihre Kinder die Auszeichnung in Oslo entgegennehmen. Die Preise in den anderen Kategorien werden am Nachmittag in Stockholm durch den schwedischen König Carl Gustaf verliehen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.12.2023 06:00 Uhr