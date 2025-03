In Nordmazedonien kommt es nach Feuerkatastrophe zu Ausschreitungen

Kocani: Demonstranten demolierten in der Kleinstadt Kocani ein Café, das dem Betreiber des abgebrannten Clubs gehören soll. Vor dem Rathaus riefen die Menschen "Mörder" und "Wir fordern Gerechtigkeit". Der Bürgermeister will zurücktreten. In Nordmazedonien herrscht Staatstrauer. Bei dem Feuer starben 59 Menschen. Während einer Bühnenshow in dem Club war Pyrotechnik gezündet worden, diese hatte die Deckenverkleidung in Brand gesetzt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.03.2025 19:15 Uhr