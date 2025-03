In Nordmazedonien herrscht Staatstrauer

Kocani: Zahlreiche Menschen haben der 59 Todesopfer der Brandkatastrophe in einem Club gedacht. Die Flaggen wehten auf Halbmast. Der Bürgermeister der Stadt Kocani kündigte inzwschen seinen Rücktritt an. - Während einer Bühnenshow in war Pyrotechnik gezündet worden, diese hatte die Deckenverkleidung des Clubs in Brand gesetzt.

