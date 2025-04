In Norditalien sorgt Starkregen für Straßensperrungen

Heftiger Regen sorgt im Norden Italiens für Probleme: Zahlreiche Straßen sind aus Sicherheitsgründen gesperrt worden. In mehr als hundert Gemeinden wurde Alarmstufe Rot ausgelöst. Der Zivilschutz befürchtet Sturmböen, Überschwemmungen und Erdrutsche. Einige Flüsse sind bereits über die Ufer getreten. Anwohner werden gebeten, nicht ihre Häuser zu verlassen. Betroffen sind auch Gegenden, in denen sich über die Ostertage normalerweise viele Urlauber aufhalten wie Südtirol, das Piemont und die Lombardei mit der Hauptstadt Mailand. Starke Schnee- und Regenfälle haben in der südwestlichen Schweiz massive Verkehrsprobleme und Stromausfälle ausgelöst.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 17.04.2025 12:00 Uhr