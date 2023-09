In Nordhessen vermisste 14-Jährige offenbar tot aufgefunden

Kassel: Ein seit Mittwochabend in Nordhessen vermisstes 14-jähriges Mädchen ist offenbar tot aufgefunden worden. Wie die Polizei in Kassel mitteilte, gehen die Ermittler davon aus, dass es sich bei einer am Nachmittag in einem Wald bei Bad Emstal gefundenen Leiche um die des Mädchens handelt. Ein Verbrechen sei nicht auszuschließen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.09.2023 01:00 Uhr