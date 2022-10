In Norddeutschland steht der Fernverkehr der Bahn still

Nachrichtenarchiv - 08.10.2022 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Eine technische Störung führt nach Angaben der Deutschen Bahn in Norddeutschland derzeit zum kompletten Stillstand im Fernverkehr. Betroffen seien alle ICE- sowie IC- und EC-Züge, heißt es in einer Mitteilung des Konzerns. Die Bahn empfiehlt Reisenden, sich kurz vor geplanten Fahrten online, über die App oder telefonisch zu informieren. Nähere Angaben über die Ursache machte sie noch nicht. Die Bahn sprach lediglich von einer technischen Störung an der Strecke. Nach Bild-Informationen ist der Betriebsfunk der Bahn ausgefallen. Das würde bedeuten, dass die Funkzentrale die Züge nicht mehr erreichen kann. Eine Bestätigung hierfür gibt es nicht. Viele Menschen dürften auf der Fahrt ins Wochenende kalt erwischt worden sein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.10.2022 09:15 Uhr