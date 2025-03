In Nord- und Ostbayern rollen die Faschingszüge

Seebarn: Der Ortsteil von Neunburg vorm Wald begeht heute seinen traditionellen Faschingszug, der nur alle fünf Jahre stattfindet. Der Zug mit 40 Wagen gilt als einer der schönsten in der Oberpfalz. Noch einmal deutlich größer ist der Umzug in Neustadt an der Waldnaab, hier werden mehr als 100 Prunkwagen und Fußgängergruppen erwartet. Weitere Oberpfälzer Faschingszüge gibt es in Pleystein, Hemnau, Hahnbach, Vilseck, Berching und Töging an der Altmühl. In Franken finden die größten Faschingszüge traditionell in Würzburg, Coburg, Bayreuth und Nürnberg statt. In Aschaffenburg und München wurden die geplanten Umzüge wegen der beiden Anschläge Ende Januar und Ende Februar abgesagt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.03.2025 07:00 Uhr