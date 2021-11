In New York hat die Bürgermeisterwahl begonnen

Nachrichtenarchiv - 02.11.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: In der Ostküstenmetropole der USA hat die Wahl des neuen Bürgermeisters begonnen. Die Wahllokale haben bis 21 Uhr Ortszeit geöffnet. Mit ersten Ergebnissen wird frühestens morgen gerechnet. Als Favorit gilt der demokratische Kandidat Eric Adams. New York ist eine Hochburg der Demokraten. Er und sein republikanischer Herausforderer Curtis Sliwa vertreten beispielsweise in der Coronapolitik sehr unterschiedliche Standpunkte. Während Sliwa die Impfpflicht für öffentliche Angestellte und Restaurant-Besucher abschaffen will, möchte Adams sie beibehalten. - Der amtierende Bürgermeister de Blasio kann nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.11.2021 13:00 Uhr