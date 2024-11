In Neustadt a. d. Waldnaab fährt Feuerwehrfahrzeug in Marktstand

Neustadt an der Waldnaab: Auf dem Kirchweihmarkt ist es am Nachmittag zu einem Unfall gekommen. Ein Fahrzeug der Feuerwehr prallte nach Polizeiangaben auf dem Weg zu einem Einsatz in einen Kirwa-Marktstand. Fünf Menschen wurden überwiegend leicht verletzt, nach ersten Angaben auch ein Kind. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt.

