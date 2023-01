In Neuseeland wird Hipkins Nachfolger von Ardern

Nachrichtenarchiv - 21.01.2023 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Auckland: Nach dem Rückzug von Jacinda Ardern wird in Neuseeland Chris Hipkins neuer Premierminister. Die regierende Labour-Partei hat den 44-Jährigen als neuen Partei- und Regierungschef bestimmt. Bisher war er im Kabinett für das Ressort Polizei und Erziehung zuständig und war für die Bekämpfung der Corona-Pandemie verantwortlich. Ardern hatte am Donnerstag überraschend ihren Rückzug angekündigt. Es fehle die Kraft zum Weitermachen, so ihre Begründung. Hipkins geht auch als Spitzenkandidat in die Wahlen im Oktober.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.01.2023 17:00 Uhr