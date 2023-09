In Neu Delhi hat der G20-Gipfel begonnen

Neu Delhi: In Indien hat der G20-Gipfel begonnen. Zum Auftakt erklärte Indiens Premierminister Modi, die Afrikanische Union werde als Mitglied in die G20 aufgenommen. Darauf habe sich die Gruppe der führenden Industrie- und Schwellenländer verständigt. Neben Bundeskanzler Scholz sind unter anderem auch US-Präsident Biden und Frankreichs Präsident Macron in Neu Dehlhi dabei. Russlands Präsident Putin und Chinas Staatschef Xi lassen sich vertreten. Wichtige Themen der Konferenz sind der Klimaschutz und der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Bereits gestern Abend haben die USA und Indien beschlossen, in den Bereichen Verteidigung, Raumfahrt und Forschung enger zusammenzuarbeiten. Ob es nach den zwei Gipfeltagen auch wie üblich eine gemeinsame Abschlusserklärung gibt, ist wegen des Streits über eine klare Verurteilung des russischen Angriffskriegs offen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.09.2023 07:45 Uhr