In Neu Delhi beginnt der G20-Gipfel

Neu Delhi: Bundeskanzler Scholz und Finanzminister Lindner sind zur Stunde unterwegs nach Indien zum G20-Gipfel. In Neu Delhi wollen die Staats- und Regierungschefs der führenden Industrie- und Schwellenländer über wirtschaftliche Zusammenarbeit, den Ukraine-Krieg sowie über Klimaschutz sprechen. Ob es nach den zwei Konferenztagen wie üblich eine gemeinsame Abschlusserklärung geben wird, ist allerdings unklar. Dies liegt vor allem daran, dass Russland mit der Rückendeckung aus China verhindern will, dass es in dem Text für seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine kritisiert wird. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen äußerte sich in einem Interview enttäuscht darüber, dass neben dem russischen Präsidenten Putin auch der Präsident Chinas, Xi, nicht dabei sein wird in Neu Delhi. Wörtlich sagte sie: "Ich bedauere sehr, dass China nicht auf der höchsten Ebene vertreten ist, denn China kann viel zum Lösen der Probleme beim Thema Klimaschutz beitragen."

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.09.2023 06:00 Uhr