In Nepal ist ein Flugzeug mit 72 Menschen an Bord abgestürzt

Nachrichtenarchiv - 15.01.2023 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Pokhara: Nach dem Absturz eines Inlandsflugs in Nepal sind bereits über 40 Leichen geborgen worden. Insgesamt waren 72 Menschen an Bord. Der Flieger der örtlichen Yeti Airlines verunglückte am Morgen auf der Strecke zwischen der Hauptstadt Kathmandu und Pokhara kurz vor der Landung. Die Rettungsarbeiten und die Ermittlungen zur Ursache des Absturzs dauern an.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 15.01.2023 12:00 Uhr