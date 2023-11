In Nahost gibt es eine Verständigung zur Freilassung von Geiseln

Tel Aviv: Im Gaza-Krieg haben sich Israel und die Hamas nach eigenen Angaben auf eine viertägige Feuerpause geeinigt. In dieser Zeit wollen die Palästinenser 50 Geiseln freilassen, die im Oktober bei dem Angriff auf Israel verschleppt worden sind. Israelischen Medien zufolge handelt es sich um 30 Minderjährige, acht Mütter sowie zwölf ältere Frauen. Nach Angaben des Vermittlers Katars wird Israel im Gegenzug voraussichtlich 150 Palästinenser aus israelischen Gefängnissen entlassen. Während der Kampfpause soll zudem eine größere Zahl humanitärer Güter in den Gazastreifen gebracht werden, heißt es. Auch die Einfuhr von Treibstoff für humanitäre Zwecke soll wieder möglich sein. Wann die Feuerpause beginnt, soll in den nächsten 24 Stunden bekannt gegeben werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.11.2023 07:00 Uhr