In Myanmar wird Aung San Suu Kyi zu weiterer Haftstrafe verurteilt

Selenskyj warnt vor globalem Schlag Putins gegen die Demokratie

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj warnt vor einem globalen Schlag des russischen Präsidenten Putin gegen die Demokratie. In seiner abendlichen Videobotschaft sagte er, das ultimative Ziel der russischen Führung sei nicht nur die Eroberung der Ukraine, sondern die Zerschlagung des gesamten Zentrums und des Ostens Europas. Außerdem erklärte er, die ukrainischen Streitkräfte seien vorbereitet, falls russische Streitkräfte auch über die Separatistenregion Transnistrien in Moldau angreifen sollten. Man kenne die Stärke dieser Truppen und habe keine Angst, so Selenskyj. Der ukrainische Generalstab hat auf Facebook mitgeteilt, dass Russland die Truppen in der Ostukraine verstärkt und im Gebiet Charkiw in der Nordostukraine einige Geländegewinne verzeichnen konnte. In der Nacht gab es demnach außerdem heftige Kämpfe an der Frontlinie um Donezk. Nach ukrainischen Angaben wird das Stahlwerk Asowstal in Mariupol weiter bombardiert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.04.2022 09:15 Uhr