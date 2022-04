In München werden die meisten E-Autos zugelassen

Nachrichtenarchiv - 21.04.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die bayerische Landeshauptstadt ist bundesweit der Zulassungsbezirk mit den meisten Elektroautos. Das Kraftfahrtbundesamt zählte zuletzt rund 35.000 reine E-Autos und Plug-in-Hybride. Beim Anteil von Elektroautos am gesamten Fahrzeugbestand liegt allerdings Ingolstadt mit sieben Prozent vorne; in München sind es gut fünf Prozent. Grund für die vergleichsweise hohen Zahlen ist der Behörde zufolge, dass die Autobauer Audi und BMW in den Städten angesiedelt sind.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 21.04.2022 16:00 Uhr