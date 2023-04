Meldungsarchiv - 21.04.2023 21:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: In der Landeshauptstadt ist am Nachmittag das 57. Frühlingsfest eröffnet worden. Nach drei Jahren pandemiebedingter Absagen und Einschränkungen dürfen Besucher bis zum 7. Mai wieder uneingeschränkt auf der Theresienwiese feiern. In den nächsten 17 Tagen wird es einen Flohmarkt, ein Oldtimertreffen, ein Brauchtumstag und ein Feuerwerk geben. Zudem ist ein Vergnügungspark mit 30 Fahrgeschäften und zahlreichen Ständen aufgebaut.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2023 21:00 Uhr