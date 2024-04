In München sind wieder mehrere Baustellenfahrzeuge abgebrannt

München: In der Landeshauptstadt sind in den frühen Morgenstunden vier Baustellen-Fahrzeuge abgebrannt. Sie standen in einer Grünanlage in der Nähe des Landtags. Ein Bagger, zwei Radlader und ein Unimog wurden völlig zerstört. Der Schaden beträgt mehrere hunderttausend Euro. Seit knapp einem Jahr hat es mehrere derartige Vorfälle in München und Oberbayern gegeben. Polizei und Generalstaatsanwaltschaft ermitteln. Die Täter werden im extremistischen Lager vermutet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.04.2024 11:00 Uhr