In München-Schwabing beginnt heute eine Polizeiübung

München: Die Polizei probt von heute an in der bayerischen Landeshauptstadt den Ernstfall. Um acht Uhr beginnt eine großangelegte Übung in Schwabing. Trainiert werden die Einsatztaktik und das Vorgehen in "Lebensbedrohlichen Einsatzlagen". Dabei tragen die Einsatzkräfte unter anderem Schutzausrüstung, und es werden Platzpatronen verwendet. Es können Knallgeräusche und auch Schreie zu hören sein, wie die Polizei vorab mitteilte. Die Übung dauert bis Freitag von acht bis 16 Uhr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2025 07:00 Uhr