In München schon zum Auftakt tausende Demonstranten gegen Rechts

München: In der bayerischen Landeshauptstadt hat vor einer halben Stunde eine große Demonstration gegen Rechtsextremismus begonnen. Schon zu Beginn sind laut Polizei mehrere tausend Menschen gekommen. Unsere Reporter berichten zudem von großem Andrang und überfüllten U-Bahnen. Auch in vielen anderen Städten finden Proteste statt. In Bremen versammelten sich laut Polizei mindestens 35.000 Menschen zur Kundgebung "Laut gegen rechts". Menschen riefen in Sprechchören "Ganz Bremen hasst die AfD". Andere hielten Schilder hoch mit Sprüchen wie "Rechtsaußen finde ich nur bei Werder gut". Auch in Köln versammelten sich zehntausende Menschen. Bereits am Vormittag waren sich in der Regensburger Altstadt nach Schätzungen mindestens 4.000 Menschen zusammengekommen, nach Polizeiangaben unter ihnen auch viele Familien mit Kindern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.01.2024 14:30 Uhr